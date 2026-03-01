L' appello di Big Mama bloccata a Dubai | Sento i missili sulla testa

Una cantante italiana si trova attualmente a Dubai, dove è stata bloccata e ha dichiarato di sentire i missili sulla testa. La donna era in viaggio di ritorno dalle Maldive e ora si trova nel Paese senza poter proseguire. A Dubai ci sono anche studenti italiani, mentre nel vicino Oman ci sono gruppi di turisti.

A Dubai ci sono anche 204 studenti italiani del progetto Ambasciatori del futuro. Sarebbero dovuti rientrare a Milano questa domenica, sono in contatto con loro il Ministero degli Esteri, l’ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi e il console a Dubai Edoardo Napoli. Fonti della Farnesina, riportate dal Corriere della Sera confermano che «agli studenti del World Student Connection è stato chiesto di rimanere al sicuro in albergo e attendere che vengano trovate soluzioni di trasporto alternative a quelle previste dal loro programma e bloccate dagli attacchi militari in corso in queste ore». Le testimonianze «Stiamo bene anche se abbiamo un po' di paura, ma non vogliamo farci prendere dal panico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

