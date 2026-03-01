Laporta secondo in Sudafrica il premio è l' Open Championship

Il golfista pugliese si è classificato secondo al torneo di Stellebosch in Sudafrica, conquistando la qualificazione al 154° The Open, che si svolgerà al Royal Birkdale dal 16 al 19 luglio. Laporta ha sfiorato la vittoria, ma comunque ha ottenuto un piazzamento importante, che gli garantisce l’accesso all’evento principale del circuito.

Una giornata da ricordare per Francesco Laporta: il secondo posto al South African Open a Stellenbosch vale la qualificazione per il prossimo TheOpen, in programma al Royal Birkdale dal 16 al 19 luglio. Per lui sarà la prima volta assoluta in un torneo Major. Nel campo vicino a Città del Capo il successo è andato al sudafricano Casey Jarvis (67, 68, 64, 67: -14) che ha bissato la vittoria della settimana scorsa in Kenya e oltre ai soldi del torneo e alla qualificazione per TheOpen ha ottenuto anche un invito al Masters di aprile ad Augusta. Alle sue spalle un terzetto a -11. Con Laporta (66, 64, 70, 69) hanno chiuso il francese Frederic Lacroix (69, 71, 64, 65) e l'altro sudafricano Hennie DuPlessis (70, 63, 67, 69). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

