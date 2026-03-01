L’Antoniano è l’anima di Bologna

A Sanremo l’altro ieri sera è salito sul palco il Coro dell’Antoniano, un gruppo musicale noto e apprezzato in tutta Italia. L’evento ha visto la partecipazione del coro, che ha portato sul palco alcuni brani durante la manifestazione. L’Antoniano è un’istituzione originaria di Bologna, riconosciuta per il suo contributo alla cultura musicale e religiosa della città.

Ho visto che a Sanremo l’altra sera è stato ospitato il Coro dell’Antoniano, un patrimonio di cui Bologna va fiera. Dobbiamo essere orgogliosi di questa istituzione che ha visto passare generazioni di bambini. Sosteniamo quindi l’Antoniano anche quando non lo vediamo in televisione. Bene ha fatto l’organizzazione del festival a portare i bambini del coro bolognese sul palco dell’Ariston. Angela Ferretti Risponde Beppe Boni Il coro dell’Antoniano è una parte dell’anima di Bologna, non è solo musica e canto ma un elemento che fa parte dell’anima della città. E’ tradizione e specchio di una visione sociale dell’Antoniano stesso, inteso come organismo sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

