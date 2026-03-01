L' anno della cultura è alle spalle l' archeologo Michele Mazza | Esperienza positiva per la città
L'archeologo Michele Mazza afferma che l'anno della cultura si è concluso senza essere una trappola o un'occasione mancata, descrivendo l’esperienza come complessa ma positiva. Secondo lui, l’iniziativa ha permesso di far conoscere Agrigento a nuovi pubblici, offrendo comunque un'opportunità per la città di mostrare il proprio patrimonio culturale.
