L’Angelini a caccia di continuità

L’Elettromeccanica Angelini Cesena si prepara ad affrontare un'altra partita impegnativa al Pala Bcc Romagnolo. La sfida è prevista per oggi alle 17 e vedrà la squadra impegnata in un incontro che si preannuncia difficile contro un avversario competitivo. La formazione di Cesena cerca di mantenere la continuità di risultati e di migliorare le proprie prestazioni in questa fase della stagione.

È in arrivo un altro match insidioso per l’ Elettromeccanica Angelini Cesena: oggi, al Pala Bcc Romagnolo, alle 17.30, arriverà infatti Ostiano, quinta forza del girone B di serie B1 femminile forte dei suoi 29 punti in classifica. Le bianconere si presentano a quest’appuntamento galvanizzate dal successo esterno ottenuto contro l’esperta Bologna. Grazie agli attuali 17 punti, la squadra di coach Cristiano Lucchi è così salita al decimo posto, a +1 sulla zona retrocessione. La formazione lombarda, ben attrezzata per un campionato di vertice, è invece reduce dal successo per 3-1 contro Forlì e vorrà replicare la vittoria dell’andata. "Sono orgogliosa del lavoro fatto dalla squadra a Bologna – commenta Martina Pirro – siamo riuscite a portare a casa un risultato preziosissimo, per la classifica e per il morale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

