Lanciano motociclista perde per strada la passeggera
Una donna che viaggiava come passeggera su una moto è stata disarcionata e caduta sull'asfalto durante un incidente avvenuto questa mattina lungo la strada statale 84 a Lanciano. La moto ha proseguito la corsa senza la passeggera, che è rimasta a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza.
La passeggera di una moto è stata disarcionata dal mezzo in corsa ed è caduta sull'asfalto. È successo questa mattina, domenica 1° marzo, lungo la strada statale 84.La moto Ducati, condotta da un 35enne di Lanciano, stava percorrendo la strada in direzione di San Vito marina. All'altezza del km. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
