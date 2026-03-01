L’amore ai tempi della guerra Scritte nelle pietre e pecore I segreti delle donne di montagna

Durante gli anni Trenta e Quaranta nelle campagne e nelle montagne aretine, le donne hanno scritto sui sassi e tra le pecore, vivendo l’amore in un contesto segnato da fame, guerra e rigide norme sociali. Le testimonianze raccontano come i sentimenti si siano adattati a un ambiente difficile, rendendo i segreti delle donne di montagna un elemento di resistenza e di intimità nascosto tra le pieghe della quotidianità.

Nei secoli, l'amore, ha sempre trovato strade impervie. Fame, guerra e rigide regole sociali hanno reso i sentimenti più difficili da vivere, soprattutto nelle campagne e nelle montagne aretine degli anni Trenta e Quaranta. A raccontarlo sono le donne che quegli anni li hanno attraversati da ragazze, con gesti semplici ma pieni di emozione: sassi incisi, pecore da parare, feste di paese dove il cuore batteva più forte delle regole familiari. "Il mio futuro marito - ricorda Rosa - faceva il contadino in un podere distante un chilometro da casa mia. Era un bel ragazzo ma la mamma mi diceva sempre: "se ti vedo con qualche uomo, ti strozzo. Non ci devi stare con gli uomini".