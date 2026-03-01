L' allarme | Tre studenti padovani si trovano a Dubai

Tre studenti padovani sono attualmente a Dubai, suscitando preoccupazione tra le loro famiglie. Le autorità non hanno fornito dettagli sulle condizioni dei giovani o sulle ragioni del loro soggiorno. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore e ha generato tensione tra i familiari che attendono notizie. La situazione resta sotto osservazione, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Sono ore d'angoscia per le famiglie che hanno alcuni dei propri cari a Dubai per vacanza, lavoro e semplicemente perché si sono trasferiti. Dubai è sotto attacco. Nelle prime ore della mattinata odierna il presidente del Veneto, Alberto Stefani ha evidenziato come diversi veneti sarebbero nella. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Mercato del lavoro, allarme di Confartigianato: "Non si trovano falegnami, carpentieri e panettieri"Confartigianato rilancia l'allarme sul mismatch di competenze nel mercato del lavoro.

Veneti a Dubai e nelle aree a rischio, Stefani: “Contatti costanti con la Farnesina, monitoriamo anche tre studenti del Calvi di Padova”La Regione del Veneto è in costante contatto con la Farnesina per monitorare la situazione dei cittadini veneti presenti a Dubai e nelle aree...

