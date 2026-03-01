Lago Fusaro in corso la rimozione dei rifiuti e della plastica | in campo i ragazzi dell’Area Penale di Napoli

Nel lago Fusaro, in provincia di Napoli, è iniziata una operazione di rimozione dei rifiuti e della plastica. I ragazzi dell’Area Penale di Napoli stanno lavorando alla raccolta, che sarà seguita da un’analisi dei materiali recuperati. L’obiettivo è ottenere un profilo delle pressioni antropiche sulla superficie d’acqua. L’intervento coinvolge volontari e si concentra sulla pulizia dello specchio d’acqua.

Discussioni sull' argomento Rifiuti plastici, al via raccolta nello specchio d'acqua del Fusaro; Plastiche nei fiumi, la Calabria nel piano nazionale SalvaMare: il Crati tra i corsi d'acqua monitorati.