L’Accademia degli Euteleti ha confermato Luca Macchi come presidente durante l’ultima riunione del consiglio direttivo. La decisione è stata comunicata ufficialmente ai membri dell’istituzione, che si sono riuniti per discutere il rinnovo del mandato. Macchi continuerà quindi a guidare l’Accademia per il prossimo mandato, mantenendo il suo ruolo di vertice.

Luca Macchi confermato al timone dell’ Accademia degli Euteleti. L’ha deciso il consiglio direttivo uscito dalla votazione dell’assemblea dei soci ordinari che ha eletto: Bruno Bellucci, Alexander di Bartolo, Alberto Falaschi, Francesco Fiumalbi, Antonio Galanti, Alessio Guardini, Riccardo Gucci, Luca Macchi, Maria Grazia Messerini, Francesco Salvestrini, Andrea Vanni Desideri. Nella seduta del consiglio direttivo del 26 febbraio, come previsto dallo statuto, sono state assegnate le cariche al suo interno per il triennio 2026-2028: alla carica di presidente dell’Accademia è stato confermato il Pittore Luca Macchi, vicepresidente Maria Grazia Messerini, tesoriere Alberto Falaschi, segretario Alexander Di Bartolo, vicesegretario Francesco Fiumalbi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Accademia degli Euteleti. Macchi confermato presidente

Leggi anche: Omicidio del clochard in Galleria Alpi, confermato l'ergastolo per Macchi

Leggi anche: Amiu, Macchi nuovo presidente. Salis: "La situazione ereditata non è rosea"

Una raccolta di contenuti su Accademia.

Temi più discussi: L’Accademia degli Euteleti. Macchi confermato presidente; Gli 80 anni del Dramma. Nel segno della pace e di Francesco d’Assisi; San Miniato, più controlli stradali e ambientali nel 2025: aumentano sanzioni e incidenti; Fiaccolata per la pace a San Miniato: Un grido corale contro violenza e riarmo.

L’Accademia degli Euteleti. Macchi confermato presidenteLuca Macchi confermato al timone dell’Accademia degli Euteleti. L’ha deciso il consiglio direttivo uscito dalla votazione dell’assemblea dei soci ... lanazione.it

Accademia degli Euteleti, eletto il nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2026-2028Luca Macchi confermato presidente: Grande responsabilità. Rinnovate le cariche dopo la scadenza del mandato 2023-2025 ... gonews.it

Buona serata a tutto il gruppo - Dal ponte dell'Accademia facebook

La Pontificia Accademia per la Vita ha aggiornato lo Statuto promulgato nel 2016 da Papa Francesco, introducendo la figura dei Sostenitori. Il nuovo Statuto porta la firma di #LeoneXIV con data 27 febbraio 2026 #VaticanNewsIT Leggi l’approfondimento x.com