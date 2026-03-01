L’abbraccio ritrovato dei ragazzi dell’Invicta Brindisi e coach Sergio Pizzi

A Brindisi, i ragazzi dell'Invicta Brindisi e il coach Sergio Pizzi si sono riuniti in un abbraccio che ha richiamato ricordi e legami profondi. L'incontro ha visto protagonisti i giocatori e l’allenatore, ritrovatisi dopo un periodo di distanza per condividere momenti di cameratismo. L’evento ha sottolineato il valore di unione tra coloro che hanno vissuto insieme anni di attività sportiva.