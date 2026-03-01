L’abbraccio ritrovato dei ragazzi dell’Invicta Brindisi e coach Sergio Pizzi

1 mar 2026

A Brindisi, i ragazzi dell'Invicta Brindisi e il coach Sergio Pizzi si sono riuniti in un abbraccio che ha richiamato ricordi e legami profondi. L'incontro ha visto protagonisti i giocatori e l’allenatore, ritrovatisi dopo un periodo di distanza per condividere momenti di cameratismo. L’evento ha sottolineato il valore di unione tra coloro che hanno vissuto insieme anni di attività sportiva.

BRINDISI - Le rimpatriate tra giocatori di basket e i loro allenatori rappresentano momenti emozionanti che celebrano la storia, l'amicizia e la nostalgia del gioco. Un esempio locale di grande impatto è stata la rimpatriata a tanti anni di distanza dei "ragazzi terribili” dell’Invicta": Italo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

