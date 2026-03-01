L' abbraccio della sindaca Episcopo a Serena Brancale | Brano intenso vittoria morale a te

La sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, ha incontrato Serena Brancale, artista pugliese, durante un evento pubblico. La sindaca ha abbracciato la cantante e le ha rivolto parole di incoraggiamento, definendo il brano interpretato intenso. La scena si è svolta in un momento dedicato alla musica, con Brancale presente dopo il festival di Sanremo e il successo di Sal Da Vinci.

“La vittoria morale è a te”. La sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, abbraccia idealmente Serena Brancale, artista pugliese reduce dell'ultimo festival di Sanremo, che ha visto il trionfo di Sal Da Vinci.“Complimenti a Serena Brancale, talentuosa e poliedrica artista che abbiamo avuto modo di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Il simbolico abbraccio tra Ancona e i vigili del fuoco, nell'anniversario della fondazione del Corpo L’abbraccio ritrovato dei ragazzi dell’Invicta Brindisi e coach Sergio PizziBRINDISI - Le rimpatriate tra giocatori di basket e i loro allenatori rappresentano momenti emozionanti che celebrano la storia, l'amicizia e la... L'intervista a Serena Brancale - Speciale RaiPlay: Pino è Contenuti e approfondimenti su Serena Brancale Discussioni sull' argomento Sanremo 2026, vince il codice Da Vinci: Per la mia Napoli; Sanremo: in testa Arisa, Fulminacci e Ditonellapiaga. Brividi per Brancale. Sorpresa Fedez-Masini. Serena Brancale, Qui con me a Sanremo 2026: chi è, fidanzato, vita privata/ Canta nel ricordo della mammaChi è Serena Brancale, dopo Anema e core può ambire alla vittoria di Sanremo con Qui con me, brano dedicato alla madre scomparsa Maria De Filippis ... ilsussidiario.net Serena Brancale: «Sul palco di Sanremo 2026 abbraccio tutti quelli che hanno perso una persona cara. Per la finale indosserò un abito di mia madre»La cantante dedica il brano Qui con me alla madre Maria, scomparsa nel 2020. «Sono tornata all'Ariston più da figlia che da artista. Lei credeva in me più di quanto io credessi in me stessa» ... vanityfair.it Serena Brancale ha messo a nudo la sua parte più intima e riservata. Ha lasciato da parte le sonorità allegre e i look sgargianti dell’anno scorso per regalare al pubblico sanremese una canzone che parla di lutto e dolore, cantata con outfit molto più minimal - facebook.com facebook #serena brancale alla finale di Sanremo con il vestito della madre morta. Anche la sorella Nicole e Belen in lacrime x.com