La vecchiaia non è una malattia | Dacia Maraini al Teatro di Documenti

La scrittrice Dacia Maraini ha partecipato a un evento al Teatro di Documenti, dove ha dialogato con la drammaturga Stefania Porrino. Dopo l’incontro, è andata in scena lo spettacolo intitolato Quando verrà la fin di vita (e questa storia è già finita?). L’evento ha visto la presenza di pubblico e si è concentrato sui temi legati alla vecchiaia.

Cosa: Un dialogo tra la scrittrice Dacia Maraini e la drammaturga Stefania Porrino, seguito dalla rappresentazione dello spettacolo Quando verrà la fin di vita (e questa storia è già finita?). Dove e Quando: Presso il Teatro di Documenti a Roma (Testaccio), domenica 15 marzo 2026 alle ore 16:30. Perché: Un'occasione preziosa per riflettere sul senso del tempo che passa, trasformando la percezione della vecchiaia da declino a fase di nuova consapevolezza e creatività. Domenica 15 marzo 2026, il Teatro di Documenti nel cuore di Testaccio si trasforma in un salotto letterario e filosofico di rara intensità. L'evento, intitolato significativamente La vecchiaia non è una malattia, vede come protagonista una delle voci più autorevoli della letteratura italiana contemporanea, Dacia Maraini.