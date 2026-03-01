Un anziano è stato vittima di una truffa in cui un uomo ha finto di essere suo figlio arrestato, riuscendo a ingannarlo e a portargli via oggetti di valore. L'episodio si è verificato nelle ultime ore e ha portato all’arresto del sospettato. La vittima, ignara del raggiro, ha consegnato tutto ciò che aveva prima di rendersi conto dell’inganno.

La truffa del falso arresto del figlio stavolta è andata a segno e un anziano è stato vilmente depredato di tutti i suoi oggetti cari. Gli hanno portato via monili per un valore di almeno diecimila euro. E’ accaduto nel pomeriggio di venerdì 27 febbraio, a Pontepetri, dove è stata orchestrata la truffa, con freddezza e precisione, da malviventi che si sono spacciati per militari della guardia di finanza. Un raggiro costruito nei minimi dettagli, che ha lasciato la famiglia senza parole e l’anziano con il cuore spezzato. Tutto ha avuto inizio qualche giorno prima, con una telefonata sospetta ricevuta dal figlio quando una voce ignota lo avvisava della scadenza del suo telepass. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La truffa del figlio arrestato. Anziano ingannato e derubato

Anziano derubato di 800 euro al bancomat: 37enne arrestato, accusato di 14 furti in 4 mesi | VideoÈ stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere il 37enne che accusato di ben 14 furti commessi ai danni degli anziani e tutti nel...

Leggi anche: Anziano derubato nel parcheggio del cimitero: gli portano via borsello e soldi mentre cambia la ruota forata

Truffa del finto carabiniere, il figlio della vittima riprende la telefonata in diretta

Approfondimenti e contenuti su Anziano.

Temi più discussi: Garbatella, truffa del finto poliziotto: malvivente smascherato aggredisce figlio della vittima; La truffa del finto maresciallo continua a mietere vittime: nel Trevigiano una coppia perde 40mila euro; La truffa del figlio arrestato. Anziano ingannato e derubato; Rapina una coppia di anziani a Faenza con la truffa del finto carabiniere: arrestato dalla Polizia un 43enne.

La truffa del figlio arrestato. Anziano ingannato e derubatoUn falso finanziere gli ha telefonato per dirgli che doveva collaborare e un malvivente si è presentato a casa. Si è fatto consegnare oggetti in oro per diecimila euro ed è sparito lasciandogli un ver ... lanazione.it

Ancora vittime della truffa del finto maresciallo dei carabinieri. È accaduto a Mogliano VenetoBersagli privilegiati gli anziani. L'appello dell'Arma: fare attenzione e chiamare il 112 prima di prendere qualsiasi decisione ... rainews.it

Questo cagnolone anziano non può finire la sua vita in un box!!! MAURIZIO - ETÀ: 12/13 anni - PESO: 40/45 kg. Taglia grande - CARATTERISTICHE: cane anziano, arrivato da noi scheletrico. Vissuto sempre in gabbia, privato della sua dignità e libertà. N facebook

A Forio d'Ischia anziano aggredito e rapinato in casa, indagano i carabinieri. Malato e con difficoltà di salute è stato chiuso in una stanza #ANSA x.com