La truffa del figlio arrestato Anziano ingannato e derubato

Da lanazione.it 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un anziano è stato vittima di una truffa in cui un uomo ha finto di essere suo figlio arrestato, riuscendo a ingannarlo e a portargli via oggetti di valore. L'episodio si è verificato nelle ultime ore e ha portato all’arresto del sospettato. La vittima, ignara del raggiro, ha consegnato tutto ciò che aveva prima di rendersi conto dell’inganno.

La truffa del falso arresto del figlio stavolta è andata a segno e un anziano è stato vilmente depredato di tutti i suoi oggetti cari. Gli hanno portato via monili per un valore di almeno diecimila euro. E’ accaduto nel pomeriggio di venerdì 27 febbraio, a Pontepetri, dove è stata orchestrata la truffa, con freddezza e precisione, da malviventi che si sono spacciati per militari della guardia di finanza. Un raggiro costruito nei minimi dettagli, che ha lasciato la famiglia senza parole e l’anziano con il cuore spezzato. Tutto ha avuto inizio qualche giorno prima, con una telefonata sospetta ricevuta dal figlio quando una voce ignota lo avvisava della scadenza del suo telepass. 🔗 Leggi su Lanazione.it

