la torcia porta voucher per i ragazzi

Monza si è aggiudicata un bando per incentivare lo sport promosso da Anci nazionale e legato al passaggio della torcia olimpica delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 (finanziato dal Fondo politiche giovanili). Un risultato che vale molto più di un finanziamento: è un investimento concreto sul futuro dei giovani e sul valore educativo dello sport. Le risorse ottenute serviranno sia per l’acquisto di attrezzature sportive sia per l’erogazione di voucher destinati a ragazzi in difficoltà economica, con l’obiettivo di incentivare la pratica sportiva. Il progetto, porta in città complessivamente 33.300 euro: 17.300 per rinnovare e potenziare le dotazioni sportive, 16mila per sostenere direttamente le famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

