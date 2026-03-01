La storia per immagini Omaggio a Berlinguer

Un evento rende omaggio a Enrico Berlinguer, offrendo alle persone un’opportunità di conoscere meglio la figura che ha avuto un ruolo importante nella storia democratica italiana. La mostra presenta immagini e documenti per approfondire la vita e l’attività politica di Berlinguer, coinvolgendo cittadini e giovani in un percorso di riflessione sulla sua influenza.

Un omaggio a Enrico Berlinguer per offrire alla cittadinanza e alle nuove generazioni un'occasione di approfondimento storico e culturale su una personalità che ha segnato profondamente la vita democratica del Paese. Fino all'8 marzo nell'ex chiesa di Santa Maria Gualtieri ospita la mostra a cura di Roberto Scanagatti dedicata a una delle figure più iconiche della storia politica italiana. Attraverso alcune immagini storiche il visitatore compie un viaggio tra memoria, impegno civile e visione del futuro. In esposizione si trovano infatti fotografie come quella in cui Roberto Benigni prende in braccio il segretario del partito comunista,...