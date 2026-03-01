La sinistra di Bundu e Palagi al Teatro Cartiere | Qui per ripartire da persone e territori FOTO

Alla rappresentanza di sinistra al Teatro Cartiere partecipano Bundu e Palagi, che dichiarano di essere lì per ripartire dalle persone e dai territori. La loro presenza si inserisce in un contesto in cui si cerca di evitare alleanze preconfezionate, puntando invece a costruire un percorso collettivo. Non ci sono altre figure coinvolte né dettagli su eventuali strategie o obiettivi specifici.

A pochi giorni dalla bocciatura del Tar del ricorso sulle regionali la sinistra si ritrova e rilancia, Palagi: "Diamo continuità la percorso che partì dal Social Forum" La sfida a sinistra è sempre la stessa: non salire su nessun carro, costruirselo, per tracciare "un percorso collettivo che parta dalle persone e dai territori". Ma stavolta, le braccia per farlo sembrano di più. Era dai tempi di Un'altra Città della De Zordo che a Firenze un'assemblea non riempiva una sala, come ha fatto la sinistra fiorentina e toscana con quasi 400 persone che hanno risposto all'invito di Antonella Bundu al Teatro Cartiere Carrara. A pochi giorni dalla bocciatura del ricorso che l'ha esclusa dal Consiglio regionale, i voti ottenuti – oltre il 5% come candidata presidente – hanno pesato lo stesso.

Da Broadway a Firenze: il musical Hairspray in scena al Teatro Cartiere Carrara35 artisti, 350 costumi, 150 paia di scarpe, 350 oggetti scenici, 770 cambi luce, 41 cambi scena e molto altro per Hairspray, il musical più...

Al Teatro Cartiere Carrara la 13° edizione di Materia Prima FestivalSi terrà dal 4 marzo al 14 aprile 2026 la 13/ma edizione di Materia Prima Festival, l’evento dedicato al panorama teatrale e performativo...

BENJI & FEDE - SEMPRE IN DUE LIVE A TEATRO 2026 03-10-2026 MODENA - Teatro Storchi 05-10-2026 TORINO - Teatro Colosseo 07-10-2026 FIRENZE - Teatro Cartiere Carrara 08-10-2026 BOLOGNA - Teatro Duse 11-10-2026 PESCARA - Teatro Mas - facebook.com facebook

Di ritorno da Londra - dove ho avuto il piacere di esibirmi per la comunità italiana, vi dico "buon sabato" e vi ricordo che giovedì il mio nuovo show "Ne approfitto per fare un po' di musica" arriverà in big band a Firenze, Teatro Cartiere Carrara, biglietti su ticketo x.com