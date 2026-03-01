La settimana di Dossier | come sarà il nuovo ospedale per animali Palermo scopre le mini case a peso d' oro

A Palermo si prepara la costruzione di un nuovo ospedale per animali all’interno di un’area precedentemente abbandonata, nel quartiere Santa Rosalia. L’intervento prevede la realizzazione di oltre 3.000 metri quadrati che ospiteranno un pronto soccorso e sale operatorie, in un sito che in passato ospitava capannoni per la produzione di macchinari agricoli. La trasformazione interessa un’area ormai in stato di degrado.

Da ecomostro abbandonato a ospedale per animali. Tra i capannoni avvolti dal degrado dove un tempo si realizzavano macchinari agricoli, nel cuore del Villaggio Santa Rosalia, sta per nascere il nuovo ospedale veterinario di Palermo: oltre 3 mila metri quadri con pronto soccorso, sale operatorie e spazi didattici a servizio anche del futuro corso di laurea in Medicina veterinaria dell'Università. Un progetto finanziato pure dalla Regione, con più di 30 ditte in gara e lavori pronti a partire (salvo ricorsi) entro sei mesi. Federica Virga anticipa su Dossier come sarà trasformato l'ex stabilimento di via Marini tra render, planimetrie e dettagli tecnici. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Palermo scopre le mini case a peso d'oro: chiesti anche 150 mila euro per 20 metri quadri

Da ecomostro a centro per la cura degli animali: come sarà il nuovo ospedale veterinario di PalermoLa struttura sanitaria, finanziata anche con fondi regionali, accoglierà cani, gatti, mucche e cavalli.

