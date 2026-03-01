La scaletta di Domenica In speciale Sanremo | si inizia alle 14 e si finisce alle 20 ecco i cantanti in ordine di uscita

Domenica In dedica una puntata speciale a Sanremo, con inizio alle 14 e conclusione alle 20. La trasmissione si svolge al Teatro Ariston, che dopo la finale del festival si apre come un salotto televisivo, pronto ad accogliere i cantanti in ordine di uscita. La scaletta prevede la partecipazione di diversi artisti, sempre con un pubblico televisivo pronto a seguire ogni momento.

Tutti i 30 Big in gara risponderanno alle domande dei giornalisti. Attesa per il vincitore Sal Da Vinci e per il faccia a faccia con i delusi della classifica Come da solida tradizione televisiva, il giorno dopo la finalissima il Teatro Ariston non spegne i riflettori, ma si trasforma nel celebre salotto della “zia d’Italia”. Oggi, domenica 1 marzo, Mara Venier conduce la consueta puntata speciale di?œinteramente dedicata al racconto, al bilancio e alle immancabili polemiche del Festival di Sanremo 2026. La maratona televisiva andrà in onda in diretta su Rai 1 e Rai Italia a partire dalle ore 14:00 e accompagnerà i telespettatori ininterrottamente fino alle ore 20:00. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

