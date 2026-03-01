La scaletta di Domenica In | orario di inizio e i cantanti di Sanremo 2026

Domenica 1 marzo alle ore 14, su Rai1, va in onda una puntata speciale di Domenica In che sarà trasmessa in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. La trasmissione presenterà gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2026. La puntata includerà anche l’orario di inizio delle esibizioni e le performance dei cantanti in gara.

Domenica 1 marzo alle ore 14 va in onda su Rai1 la puntata speciale di Domenica In in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. I 30 Big di Sanremo si alterneranno sul palco per cantare, con i commenti dei giornalisti del settore e tantissimi ospiti per un confronto diretto. Ecco la scaletta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La scaletta e le canzoni della seconda serata di Sanremo 2026 – mercoledì 25 febbraio: cantanti, ospiti, orario e ordine di uscitaLa 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo con la seconda serata.

Scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2026: elenco cantanti, ospiti, orario e ordine di uscita – martedì 24 febbraioTutto pronto per la prima serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti e Laura Pausini.

Una raccolta di contenuti su Domenica.

Temi più discussi: Domenica In, gli ospiti di oggi 22 febbraio: le anticipazioni e la scaletta (con Enzo Miccio inviato speciale); Sanremo 2026, la scaletta completa della finalissima con gli orari; Domenica In, gli artisti in scaletta dal Teatro Ariston di Sanremo 2026; Domenica In - Speciale Sanremo: i 30 Big in studio domenica 1° marzo.

Sanremo 2026, la scaletta della finale: l’ordine di uscita dei cantanti e a che ora finisce. Eddie Brock ultimo a esibirsi, poi televoto, classifica e medley di Laura Pausini ...Sanremo 2026, ecco la scaletta della quinta serata, e finale, del Festival con orari, conduttori, ospiti, esibizioni. Stasera con Carlo Conti e Laura Pausini co-conducono Giorgia Cardinaletti e Nino F ... corriere.it

Domenica In, gli ospiti di oggi 22 febbraio: le anticipazioni e la scaletta (con Enzo Miccio inviato speciale)'Domenica In' torna oggi, domenica 22 febbraio, alle 14.00 su Rai 1 con un nuovo appuntamento condotto da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. today.it

Buona Domenica facebook

Buonanotte e buona domenica nerazzurri x.com