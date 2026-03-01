La rivoluzione l’attentato fallito la dittatura Chi era l’Ayatollah Khamenei e cosa può succedere in Iran dopo la sua morte

L’Ayatollah Khamenei, leader supremo dell’Iran, è deceduto. La notizia è stata comunicata sabato sera dal presidente americano, dopo che fonti israeliane avevano anticipato l’annuncio. Khamenei aveva guidato il paese per quasi quattro decenni, un periodo segnato da eventi politici e tensioni internazionali. La sua morte apre una fase di possibile cambiamenti nel panorama politico iraniano.

Ali Khamenei è morto. Ad annunciare ufficialmente la fine dell’uomo che ha guidato l’Iran negli ultimi 37 anni è stato sabato sera il presidente americano Donald Trump, dopo che la notizia era stata anticipata da fonti israeliane. Il corpo dell’Ayatollah sarebbe stato recuperato sotto le macerie del palazzo presidenziale, colpito oggi da un maxi-raid congiunto con 30 bombe, dopo che il suo compund di sicurezza alle porte di Teheran è stato colpito da un raid massiccio nell’ambito dell’operazione militare lanciata da Stati Uniti e Israele dalle prime ore di sabato 28 febbraio. «Khamenei, una delle persone più malvagie della storia, è morto.... 🔗 Leggi su Open.online

Ali Khamenei, chi è l’ayatollah che guida l’Iran da quasi 40 anni: dal fallito attentato al possibile successoreRoma, 28 febbraio 2026 – La notizia (non confermata) della morte di Ali Khamenei, potrebbe rappresentare una svolta nell’attacco di Israele e Usa...

L'eurodeputata della Lega Elisabetta Tovaglieri strappa un'immagine dell'ayatollah Khamenei: "L'Iran è la peggiore dittatura teocratica del mondo"Il video pubblicato sul profilo Instagram della parlamentare bustocca è subito diventato virale e ha avuto un'eco in Iran.

