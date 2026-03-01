La riforma Nordio piacerebbe a mio padre | l’intervista al Fatto di Gelli jr diventa un caso M5s | Progetto pericoloso Pd | Il governo chiarisca

Un'intervista a Maurizio Gelli, figlio di Licio Gelli, ha attirato l’attenzione politica dopo aver dichiarato che la riforma Nordio sarebbe piaciuta a suo padre. La discussione si è infiammata con il Movimento 5 Stelle che ha definito la proposta “pericolosa” e il Partito Democratico che ha chiesto chiarimenti al governo. La vicenda ha suscitato reazioni e dibattiti nel panorama politico italiano.

Diventa un caso politico l'”endorsement postumo” di Licio Gelli alla riforma della magistratura, arrivato per bocca del figlio Maurizio in un’intervista al Fatto. Gelli junior, che vive in Nicaragua e ha intrapreso la carriera diplomatica, assicura che il fondatore della loggia P2 “avrebbe avuto un’opinione molto favorevole” della separazione delle carriere di giudici e pm, già oggetto del suo Piano di rinascita democratica: “Il fatto che oggi sia al centro di un referendum”, afferma, “rispecchia la lungimiranza di mio padre2. Più in generale, Maurizio Gelli riconosce che il governo Meloni sta portando avanti molte delle idee di suo padre, dai test psicoattitudinali per i magistrati al presidenzialismo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

