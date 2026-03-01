La Querzoli rilancia le sue ambizioni | espugnata San Severino con una prova di forza

Nella 17esima giornata del campionato di Serie B maschile, la Querzoli Volley Forlì ha conquistato una vittoria contro la Sios Novavetro San Severino Marche, chiudendo con un risultato di 0-3 (20-25, 25-27, 20-25). La squadra ha mostrato determinazione e compattezza, riuscendo a imporsi sul campo avversario con una prova di forza. La partita si è svolta senza ulteriori dettagli comunicati.

Nella 17esima giornata del campionato nazionale di Serie B maschile, la Querzoli Volley Forlì torna a ruggire espugnando il parquet della Sios Novavetro San Severino Marche con un perentorio 0-3 (20-25, 25-27, 20-25) con una prova di forza e ritrovata compattezza. Tre punti d’oro che rilanciano. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Unicusano Avellino rilancia le sue ambizioni e a Natale sogna tutta la cittàCon la vittoria delle ultime quattro partite sulle cinque disputate, l’Unicusano Avellino Basket ha rilanciato le proprie ambizioni nel campionato di... L’Unicusano Avellino Basket rilancia le sue ambizioni nel campionato di Serie A2Con la vittoria delle ultime quattro partite sulle cinque disputate, l’Unicusano Avellino Basket ha rilanciato le proprie ambizioni nel campionato di...