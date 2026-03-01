La Primavera ferma la capolista Un successo tutto per Bertaccini

Durante la partita tra Cesena e Fiorentina, il Cesena ha vinto 1-0 grazie a un gol di Bertaccini. La formazione del Cesena comprende Fontana, Abbondanza, Casadei, Ribello e Ridolfi, che è stato sostituito da Marini al 42’ del secondo tempo. A centrocampo ci sono stati Poletti, Berti, Carbone e Mattioli, mentre Tosku e Rossetti hanno completato la formazione. La Fiorentina si è schierata con un modulo 4-3-1-2.

CESENA 1 FIORENTINA 0 CESENA (4-3-1-2): Fontana; Abbondanza, Casadei, Ribello, Ridolfi (42' st Marini); Domeniconi, Poletti (30' st Berti), Carbone (1' st Mattioli); Tosku (32' pt Amadori); Galvagno, Rossetti (30' st Lantignotti). All.: Campedelli. FIORENTINA (3- 4- 3): Fei; Sturli (30' st Evangelisti), Turnone (48' st Bonanno), Montenegro; Conti (30' st Angiolini), Atzeni (1' st Bertolini), Deli, Trapani; Puzzoli, Jallow (14' st Braschi), Mazzeo. All.: Galloppa. Arbitro: Dini di Città di Castello. Rete: 12' st Rossetti. Note: ammoniti Deli, Fontana, Galvagno, Amadori; angoli 7 a 3 per il Cesena; recupero 1' e 5'. Quando batti la capolista, che nonostante la sconfitta si conferma squadra davvero forte, dal palleggio di alto livello, devi pensare che non sei da meno del tuo avversario ma che sopratutto hai la pelle davvero dura.