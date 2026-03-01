La prima foto della serie TV di God of War è stata criticata | interviene Ryan Hurst

La prima immagine ufficiale della serie TV di God of War ha generato commenti contrastanti tra gli appassionati, anche prima della pubblicazione di un trailer. Ryan Hurst, attore coinvolto nel progetto, ha preso posizione in merito alle reazioni online, suscitando ulteriori discussioni tra i fan. La foto ha dunque attirato l’attenzione degli spettatori e degli addetti ai lavori.

La prima immagine ufficiale della serie TV di God of War ha acceso il dibattito tra gli appassionati ancora prima dell’arrivo di un trailer. Lo scatto condiviso dalla piattaforma Prime Video ha generato un’ondata di commenti critici, soprattutto tra i fan storici della saga PlayStation. L’attenzione si è concentrata in particolare sulla resa visiva dei protagonisti, ritenuta da molti distante dalle atmosfere epiche e cupe dei videogiochi. A sorpresa, nel pieno delle polemiche, è intervenuto Ryan Hurst con una dichiarazione che ha ulteriormente complicato il quadro. Le critiche si sono concentrate su più aspetti. In primo luogo il casting di Atreus, giudicato da una parte del pubblico troppo giovane rispetto alla versione vista negli ultimi due capitoli della serie videoludica. 🔗 Leggi su Game-experience.it

