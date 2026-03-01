la pittura metafisica e tutti i suoi figli

La pittura metafisica e le sue interpretazioni vengono analizzate come un movimento artistico che predilige composizioni che combinano elementi inaspettati e inquietanti. Si tratta di un approccio che si concentra sulla disposizione degli oggetti e sui loro effetti visivi, creando scene che sfidano le aspettative dello spettatore. La scena artistica di questo genere si sviluppa attraverso opere che suscitano straniamento e curiosità.

L’idea di base della pittura metafisica sembra essere: che tutto sia in ordine (dal punto di vista pittorico) purché sia incongruo o inquietante (all’occhio e al pensiero). O anche: disarticoliamo senza smontare, creiamo una realtà altra (della mente, dell’inconscio) che ci ponga davanti a uno specchio il quale, pur rimandando le giuste proporzioni, ci comunichi una realtà allo stesso tempo vera e inesistente. Ovvero, ancora, il “ritratto” inconoscibile dell’enigma, davanti a noi fino a quasi toccarlo e invece destinato a rimanere misterioso, proprio per la sua intima essenza. Procedendo sul canale multiforme di una pittura che presume... 🔗 Leggi su Feedpress.me

La pittura metafisica e tutti i suoi... figliLa grande mostra diffusa a Milano. Oltre 400 opere con una serie di capolavori di De Chirico , Savinio, Carrà, De Pisis, Morandi, e la transizione alle altre arti, alla moda, alla cultura pop ... gazzettadelsud.it

De Chirico, Warhol e Dylan Dog: la pittura dei Metafisici riflessa in ogni forma d’arteQuattro artisti solitari e «incongregabili», come li avrebbe definiti Alberto Savinio, per un breve periodo della loro vita — tra aprile e agosto del 1917 — si ritrovano nelle stanze dell’ospedale ... milano.repubblica.it

