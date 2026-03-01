La pinacoteca Cavallo rivive con visite guidate laboratori e incontri con artisti

Venerdì 27 febbraio è stato presentato ufficialmente il programma di valorizzazione 2026 della Pinacoteca “Salvatore Cavallo” di San Michele Salentino. L’iniziativa, realizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Ets Le Colonne, prevede visite guidate, laboratori e incontri con artisti che si svolgeranno durante tutto l’anno. La pinacoteca sarà aperta al pubblico con eventi dedicati a promuovere l’arte e la cultura locale.

Presentato il programma di valorizzazione dello spazio culturale di San Michele Salentino, nato dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’Ets Le Colonne Nel corso dell’anno sono previste visite guidate, laboratori creativi, incontri con artisti e storici dell’arte e progetti di welfare culturale. I percorsi educativi coinvolgeranno scuole, famiglie, adulti e anziani, con proposte dedicate a ogni fascia di età. Durante il periodo estivo la Pinacoteca ospiterà visite serali, narrazioni teatrali ed eventi performativi; in autunno sono in programma mostre tematiche, workshop e approfondimenti sull’arte italiana del Novecento. La Pinacoteca è aperta al pubblico ogni sabato e domenica dalle 10. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

