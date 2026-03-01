Il 7 marzo del 1944 rappresenta un giorno drammatico per la comunità pratese, legato a eventi tragici che hanno segnato profondamente le famiglie coinvolte e l’intera città. Quel giorno, le forze nazifasciste hanno condotto deportazioni e azioni repressive, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva. La storia di quegli eventi viene ricordata ancora oggi come un momento di grande sofferenza.

Brucia ancora nelle famiglie che hanno perso i propri cari e nella comunità pratese il dolore inferto nel marzo del 1944 dai nazifascisti. La città portava nelle rovine di case e fabbriche i segni dei bombardamenti degli Alleati e da pochi mesi aveva dovuto fare i conti con l'azione distruttiva dei tedeschi: esplosivi, sabotaggi e requisizioni dei macchinari, in filature e tessiture. Tra il 4 e il 7 marzo ci fu una grande mobilitazione per organizzare uno sciopero nelle fabbriche. Quando il Cnl dell'Alta Italia con le parole d'ordine "Pane, lavoro, pace, libertà" proclamò lo sciopero generale in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti, a Prato i lavoratori aderirono con forte slancio.

La nostra storia. Il 7 marzo drammatico. Dagli scioperi in piazza alla deportazione

