Nel territorio dell’Unione Nord Lodigiano, nel 2025 sono state comminate circa quattromila multe dalla polizia locale. La presenza delle forze dell’ordine è aumentata rispetto agli anni precedenti, grazie a un’organizzazione più strutturata e all’impiego di nuove tecnologie. Gli interventi si sono concentrati soprattutto sulle strade principali e nelle zone a maggiore traffico. La polizia locale ha rafforzato i controlli in modo costante.

Zelo Buon Persico (Lodi), 1 marzo 2026 – Un territorio sempre più presidiato, una macchina organizzativa efficiente e investimenti mirati su tecnologia e coordinamento. Il 2025 della Polizia locale dell’Unione Nord Lodigiano archivia un bilancio che racconta un modello di gestione associata ormai maturo, capace di garantire sicurezza moderna e integrata ai quattro Comuni. I numeri: 4.159 sanzioni per violazioni al Codice della strada, 126 per mancata revisione e 69 per assenza di copertura assicurativa con 43 patenti ritirate e 41 incidenti rilevati. Si aggiungono 728 accertamenti anagrafici, 85 sopralluoghi, 11 sanzioni di polizia giudiziaria e 4 Daspo urbani, oltre a 236 attività legate a querele e procedimenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Locale dell’Unione Nord Lodigiano fa il pieno di multe: nel 2025 ne sono state inflitte quattromila

