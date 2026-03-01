La lettura fa vivere le storie nelle aule

Una voce inizia a leggere e subito l’aula si trasforma: il rumore si dissolve e al suo posto si crea un silenzio concentrato. Con poche parole, una storia prende vita, catturando l’attenzione degli studenti e stimolando la loro curiosità. Un semplice momento di lettura può cambiare l’atmosfera e coinvolgere chi ascolta, rendendo le aule luoghi di scoperta e di ascolto.

A volte basta una voce per accendere un'aula. Basta l'incipit di una storia letto con trasporto per trasformare il brusio in silenzio attento, la curiosità in partecipazione. È successo anche quest'anno a Massa, dove si è appena conclusa la dodicesima edizione di Libriamoci, il progetto nazionale che porta la lettura ad alta voce nelle scuole di ogni ordine e grado, dai nidi alle superiori, per avvicinare bambini e ragazzi al piacere autentico dei libri. Promossa dal Centro per il libro e la lettura insieme al Ministero della Cultura e al Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'iniziativa sul territorio è stata sostenuta dal Comune di Massa e dalla Biblioteca civica 'Stefano Giampaoli', in collaborazione con il circolo LaAV – Letture ad Alta Voce di Massa e con i lettori volontari della biblioteca.