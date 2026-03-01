la lazio fa le prove di coppa a torino

La Lazio si prepara per la semifinale di Coppa Italia giocando una partita di allenamento a Torino. La squadra ha effettuato delle prove in vista della sfida di mercoledì prossimo, disputando l'incontro allo stadio Olimpico di Torino. La partita ha visto i biancocelesti scendere in campo con l’obiettivo di affinare le strategie prima dell’appuntamento ufficiale.

La Lazio fa le prove della semifinale di Coppa Italia di mercoledì prossimo giocando all’Olimpico di Torino. Contro i granata serve una prova seria un po’ come successo contro la Juventus tre settimane fa quando l’8 febbraio i biancocelesti sfiorarono la vittoria (pareggio di Kalulu all’ultimo respiro). Quella prestazione fu funzionale per il blitz di Bologna in coppa tre giorni dopo e ora Sarri si aspetta che la squadra non molli nonostante una posizione di classifica anonima dove è difficile trovare stimoli. Nel limbo, troppo lontana dai posti Europei ma con un vantaggio rassicurante dalla zona retrocessione: non resta che giocare nell’Olimpico torinista concentrati e determinati anche in preparazione della sfida contro l’Atalanta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Torino-Lazio, l'esordio di D'Aversa: le ultime ore in casa granata e quel precedente che fa ben sperareil tormentone è l’esordio di d’aversa in granata: il torino si prepara ad ospitare la lazio per la prima uscita ufficiale del nuovo tecnico, in una...

LAZIO-TORINO 3-3

