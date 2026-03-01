la lazio dorme il toro si sveglia e vince con simeone e zapata

Il Torino ha ottenuto una vittoria con protagonisti Simeone e Zapata, dimostrando un cambio di rendimento rispetto alle recenti prestazioni. La squadra ha mostrato una difesa più solida e un attacco più efficace rispetto a quanto fatto vedere in precedenza. La Lazio, invece, ha avuto una prestazione più anonima, lasciando spazio alla riscossa dei granata. La partita si è conclusa con il Torino in vantaggio.

Chi lo dice che cambiare allenatore a metà campionato non serve? Al Torino è servito, e come! D’Aversa ha ridato voglia di vincere ai granata che hanno beneficiato del ritorno in campo del trascinatore Simeone, che ha seminato il panico nella difesa della Lazio e ha firmato al 21’ il primo gol, un gol di tecnica e, soprattutto, di prepotenza. Nel Toro oggi non c’era solo Simeone, c’era tutta la squadra che, improvvisamente, salutato Marco Baroni, ha ritrovato lo spirito vincente. Certo, però, se Simeone fosse resuscitato una settimana prima, chissà, forse Cairo non avrebbe avvertito la necessità di cacciare l’ex mister della Lazio. C’è anche un altro ritorno nel Toro, il ritorno al gol di Duvan Zapata con un’azione al 53’ che ha scatenato l’applauso dei pochi spettatori presenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

