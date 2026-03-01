La Juventus non muore mai | sotto di due gol a Roma aggancia il pari al 93' con Gatti e resta in lizza per la Champions

Nella partita tra Roma e Juventus, terminata 3-3, la squadra torinese ha recuperato due gol di svantaggio grazie a una rete di Gatti nel recupero. I marcatori sono stati Wesley e Conceicao nel primo e secondo tempo, Ndicka, Malen e Boga nel secondo, mentre Gatti ha siglato il pareggio finale al 48’. La gara si è conclusa con un pareggio emozionante e il risultato tiene in corsa la Juventus per la qualificazione in Champions.

Roma-Juventus 3-3 RETI: 39'pt Wesley, 2'st Conceicao, 9'st Ndicka, 20'st Malen, 33'st Boga, 48'st Gatti. ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Celik 6, Mancini 6, Ndicka 7; Rensch 6.5 (29'st Ghilardi 6), Cristante 5.5 (29'st El Aynaoui 6), Kone 7, Wesley 7; Pisilli 7, Pellegrini 6 (45'st Zaragoza sv); Malen 7. In panchina: De Marzi, Zelezny, Angelino, Tsimikas, Venturino, Dybala, Ziolkowski, Arena, Vaz, El Shaarawy. Allenatore: Gasperini 6. JUVENTUS (4-2-3-1): Perin 6; Kalulu 5.5, Bremer 6 (43'st Gatti 7), Kelly 5.5, Cambiaso 6 (43'st Openda sv); Thuram 6 (26'st Miretti 6), Koopmeiners 6; Conceicao 7 (26'st Zhegrova 6), McKennie 6, Yildiz 6; David 5 (18'st Boga 7).