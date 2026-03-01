In Francia, in particolare a Lione, si osservano tensioni crescenti dopo la morte di Quentin Deranque. La situazione coinvolge gruppi legati all’antifascismo di strada e si sta sviluppando in un clima di forte inquietudine. Le dinamiche attorno a questi eventi stanno attirando l’attenzione di diverse forze e provocando reazioni nella comunità locale.

Le dinamiche che si stanno diffondendo in Francia, in particolar modo a Lione, a seguito della morte Quentin Deranque sono particolarmente tese. Per l’omicidio del militante di estrema destra sono state formalmente accusate sette persone, molte delle quali individuate come membri della Jeune Garde. Nonostante ciò, il leader della France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ha difeso apertamente il gruppo di estrema sinistra. Si somma ulteriore tensione dopo che la procura di Parigi ha aperto un’inchiesta sulla presunta ricostituzione del gruppo. Il ministro dell’Interno francese aveva ordinato lo scorso giugno, infatti, lo scioglimento della Jeune Garde. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Jeune Garde: dall’antifascismo di strada all’omicidio Deranque

Francia, cos’è La Jeune Garde: collettivo antifascista sospettato della morte di Quentin DeranqueLa formazione di estrema sinistra, La Jeune Garde, è al centro delle indagini in Francia dopo la violenta aggressione che ha portato all’uccisione a...

Lione: Omicidio attivista, arrestato un assistente parlamentare vicino a Mélenchon. Indagini su “Jeune Garde”.Lione, Francia – Un assistente di un deputato del partito di Jean-Luc Mélenchon è stato fermato dalle autorità francesi in relazione all'omicidio di...

Una raccolta di contenuti su Jeune Garde.

Temi più discussi: La procura di Parigi ha aperto un'inchiesta sulla ricostituzione del gruppo di estrema sinistra Jeune Garde, dissolto nel 2025; Si attivi l'Europol contro la Jeune Garde. Con Macron la Francia non conta; Raid antifa e pubbliche relazioni: così Jeune Garde ha scalato il palazzo; Jeune Garde ha scalato il palazzo con i raid e le pubbliche relazioni.

Cos’è la Jeune Garde AntifascisteIl gruppo di estrema sinistra nato a Lione e coinvolto nell'omicidio di Quentin Deranque, che Jean-Luc Mélenchon continua a sostenere ... ilpost.it

La procura di Parigi ha aperto un’inchiesta sulla ricostituzione del gruppo di estrema sinistra Jeune Garde, dissolto nel 2025La procura di Parigi ha aperto un’inchiesta per verificare se sia stato ricostituito il gruppo di estrema sinistra Jeune Garde Antifasciste, o Jeune Garde, che era stato sciolto dal ministero dell’Int ... ilpost.it

Cos’è la Jeune Garde Antifasciste x.com

Caso Quentin, sotto i riflettori la collaborazione del 2022 tra il Comune di Lione e la Jeune Garde per il contrasto ai gruppi identitari. Leggi tutto l’articolo sul sito https://www.ilprimatonazionale.it/approfondimenti/lione-jeune-garde-polemica-videosorvegli - facebook.com facebook