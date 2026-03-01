La guerra all’Iran? Il diversivo di Trump per distrarre dagli Epstein files e dai dazi

Da ilfattoquotidiano.it 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, si parla di un’operazione militare contro l’Iran, considerata da alcuni un diversivo per distogliere l’attenzione da altre questioni come i documenti su Epstein e i dazi commerciali. Sul fronte dell’immigrazione, l’amministrazione ha gestito una crisi che ha portato alla morte di agenti dell’Ice e alla perdita di ottantamila posti di lavoro in un solo anno, un dato che non si vedeva dai tempi della Grande Depressione.

“Sull’immigrazione è stato il disastro più assoluto, finito con gli omicidi degli scherani dell’Ice e poi gli 80mila posti di lavoro persi in un anno come non succedeva dai tempi della Grande Depressione, per non parlare degli Epstein Files. Non gli resta che ricorrere a qualche colpo di teatro dal crescente effetto-shock”. Chi parla è Paul De Grauwe, economista della London School of Economics: in un’intervista a Repubblica, si dice convinto che “anche in questo settimo attacco armato lanciato da Trump, portato al massimo livello e alla massima visibilità mediatica, c’è alla base la componente del diversivo”. Dunque, usare l’attacco... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

la guerra all8217iran il diversivo di trump per distrarre dagli epstein files e dai dazi
© Ilfattoquotidiano.it - “La guerra all’Iran? Il diversivo di Trump per distrarre dagli Epstein files e dai dazi”

La guerra all’Iran e gli Epstein FilesTrump non riesce a non reiterare certi errori: imporre una scadenza equivale a dichiarare guerra, dal momento che, a meno di un miracolo, è...

Dagli Epstein files nuovi guai per TrumpPer leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Lenti, ma sufficientemente...

Aggiornamenti e notizie su Iran.

Temi più discussi: Attacco di Usa e Israele all’Iran: 7 grafici per capire come siamo arrivati fin qui - ISPI; LA NUOVA GUERRA ALL’IRAN; La guerra non è la soluzione: stop all'attacco militare contro l'Iran, la diplomazia può ancora salvare tutto; Tutto pronto per l'attacco Usa all'Iran, tra forze dispiegate e attesa delle decisioni di Trump.

la guerra all iranLa guerra in Iran ha un senso elettorale per Trump e Netanyahu, mentre il futuro del Paese è quanto mai incertoIl rischio più concreto ora è il caos. Non è esclusa la dittatura religiosa con un leader magari a parole ostile ma dialogante nella sostanza o ancora la sostituzione gli ayatollah con i militari dell ... vanityfair.it

la guerra all iranLa guerra di Israele e Usa all’Iran: Khamenei morto? Parlerà presto in tv. Missili iraniani su Paesi del Golfo, colpito hotel a Dubai. Crosetto bloccatoDopo settimane di minacce, tensioni e negoziati flop in seguito alla rivolta scoppiata a fine dicembre 2025 e repressa ... ilriformista.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.