La Goggia torna super Sofi e vince a Soldeu Ho fatto una gara all’attacco

La campionessa bergamasca torna a vincere a Soldeu, conquistando il secondo risultato stagionale e rafforzando la leadership nella classifica di specialità, il Super-G. Durante la gara, ha adottato uno stile offensivo, dimostrando determinazione e sicurezza. La sua vittoria segna un nuovo traguardo nella stagione, con una prestazione che ha attirato l’attenzione degli appassionati di sci alpino.

SCI. Secondo sigillo staguionale per la campionessa bergamasca che consolida il primato nella classifica di specialità, il Super-g. Serviva una discesa praticamente perfetta per battere Emma Aicher, oggi a Soldeu, e Sofia Goggia l’ha fatta, 24 centesimi sulla tedesca vincitrice della gara di sabato e 31 sulla norvegese Lie. Per la Goggia è la seconda vittoria stagionale in Super-g, con la quale consolida il primato nella classifica di specialità a +84 punti dalla seconda Alice Robinson, oggi settima. È la 28esima vittoria della bergamasca in Coppa del Mondo, la nona in questa specialità. Al traguardo ai microfoni Rai Sofia si è detta molto... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

SuperG in Val d’Isere, vince Goggia: “Ieri ho buttato la gara e ho pianto”L’azzurra ha preceduto la Robinson e la Vonn, per lei è la ventisettesima vittoria in Coppa del m ondo.

Il capolavoro di Goggia a Soldeu: vince il Super G davanti ad AicherIl weekend di Andorra si chiude con l’acuto della bergamasca, che supera la tedesca nel confronto dopo una gara perfetta ed è sempre più leader di...

