La forza del nero La celebrazione dei corpi vista da Dolce & Gabbana

Al défilé di Dolce & Gabbana, Madonna si è presentata in prima fila mentre il mondo si confronta con tensioni e conflitti. La cantante ha partecipato a un evento che ha celebrato i corpi, inserendosi in un contesto in cui si parla di espressione e identità. Durante la sfilata, è stato mostrato un film sulla sua vita, in cui il corpo si fa portavoce di un racconto personale.

Mentre il mondo si irrigidisce e parla la lingua dei missili, c'è Madonna in prima fila al défilé di Dolce & Gabbana alle prese con un film sulla sua vita: un corpo che decide di raccontarsi. Si dice che le protagonista possano essere Julia Garner e sua figlia Lourdes Leon, cioè la carne della sua carne che interpreta la madre. È un'immagine quasi mitologica: generare e poi farsi generare di nuovo. Intanto, la passerella del duo stilistico si profila come un baluardo di resistenza estetica. La sfilata, dominata da un nero assoluto e ineludibile, non è un rifugio escapista, ma l'incarnazione della maison: non è nostalgia ma presenza.