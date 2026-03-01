La fiera dei parenti sul palco alla faccia di Gassmann Da Vinci che vince mentre scoppia la guerra e la Pausini a intermittenza | i meme della finale di Sanremo

Durante la finale della 76esima edizione del Festival di Sanremo, si sono susseguite scene che hanno attirato l’attenzione sui social, tra cui la presenza di personaggi famosi sul palco, le esibizioni dei cantanti e alcuni momenti imprevisti. La serata è stata segnata anche da meme diffusi online, che hanno immortalato vari episodi della manifestazione. La manifestazione si è conclusa con numerosi applausi e commenti sulla rete.

La 76esima edizione del Festival di Sanremo si chiude tra musica, (tante) standing ovation e inevitabilmente molti meme. Perché se è vero che il palco dell’Festival è il tempio della canzone italiana, è altrettanto vero che, da anni, l’Ariston ha una seconda platea, quella dei social. Durante la serata finale del 2026, X, Instagram e TikTok sono stati un controcanto ironico a ciò che accadeva in diretta. Tra i protagonisti dei meme della serata c’è stato senza dubbio Alessandro Gassmann. L’attore, padre del cantante in gara Leo Gassmann, aveva scritto ieri sui social che «gli rodeva il cu*o» essere l’unico parente a non essere salito sul palco. 🔗 Leggi su Open.online

Tutta la bravura di Leo Gassmann e Levante. Dalla fiction L’Invisibile al festival di Sanremo 2026. Un applauso a loro per questa splendida doppia esperienza tutta inclusa nel mese di febbraio facebook

Serata finale Leo Gassmann Naturale #Sanremo2026 x.com