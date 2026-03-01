La Fiamma dei Giochi paralimpici illumina e commuove piazza Duomo

Una piazza Duomo piena di persone ha accolto l’arrivo della fiaccola paralimpica a Trento, quarta tappa del percorso organizzato dalla Fondazione Milano Cortina 2026 in vista dei prossimi Giochi paralimpici invernali, che si terranno il 6 marzo. La cerimonia ha coinvolto i presenti in un momento di partecipazione collettiva e emozione.

