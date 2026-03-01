la corsa le pecore e i formaggi

Nel 1983 viene organizzata la gara chiamata “Westfield Sydney to Melbourne Ultra Marathon”, una competizione di 893 chilometri che collega Sidney e Melbourne, le due città principali dell’Australia. La corsa coinvolge numerosi partecipanti che percorrono a piedi questa lunga distanza. Durante l’evento, alcune pecore vengono trasportate lungo il percorso e vengono prodotti formaggi per i partecipanti.

Nel 1983 viene creata la gara "Westfield Sydney to Melbourne Ultra Marathon", una corsa di 893 chilometri che collega le due città più importanti dell'Australia: Sidney e Melbourn. Vi partecipano una marea di giovani in primis tanti atleti diciottenni. Si corre durante il giorno ci si riposa la notte per dormire, tutti si aspettavano la vittoria di qualche atleta professionista ma non andò così. A vincere la pesantissima gara fu un signore di 61 anni tale Cliff Young l'unico al mondo a correre per 5 giorni di fila senza mai dormire. Non solo, mentre tutti gli altri concorrenti avevano ai piedi favolose scarpe da runner, egli correva (assurdo dirlo) con dei beceri stivali di gomma.

