La Casertana crolla a Siracusa | finisce 4-0 per i siciliani

La Casertana perde 4-0 a Siracusa nel match della 29ª giornata del girone C di Lega Pro. Durante l'incontro, i siciliani segnano quattro reti senza subire gol, portando a un risultato netto per i padroni di casa. La partita si svolge nel corso del primo tempo, con i gol che arrivano nei minuti centrali. La squadra ospite conclude la gara con dieci uomini.
Verso Benevento-Siracusa, i siciliani si rinforzano con un nuovo attaccanteTempo di lettura: < 1 minutoIn attesa delle decisioni del Tfn che domani potrebbe infliggere al club siciliano una penalizzazione importante per...
Siracusa-Casertana, i convocati di Coppitelli: 4 assenti, tornano Butic e ViscardiTempo di lettura: < 1 minuto Sono 22 i convocati per la sfida Siracusa-Casertana.
Casertana, la trasferta a Casarano è amara. Sconfitta in 10 per 3-2CASARANO (LE) – Nella 27ª giornata del Girone C della Serie C scelte obbligate per la Casertana di mister Coppitelli in trasferta contro il Casarano. Il tecnico rossoblù riesce a recuperare in extremi ... ecodicaserta.it