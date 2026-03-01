La casa di riposo Giampieri stringe un’alleanza con Confartigianato

La casa di riposo Giampieri di Ponsacco e Confartigianato Imprese Pisa hanno firmato una convenzione ufficiale. L’accordo rappresenta un impegno diretto tra le due realtà per collaborare a livello locale. La firma si è svolta alla presenza dei rappresentanti di entrambe le organizzazioni, consolidando così un rapporto di partenariato tra la struttura e l’associazione di imprese.

PONSACCO Una firma che suggella un impegno concreto verso la comunità. È stata siglata la convenzione tra la casa di riposo Giampieri di Ponsacco e Confartigianato Imprese Pisa. L’accordo, sottoscritto dal presidente della Rsa, Raffaello Ricciardi, e dal presidente di Confartigianato Imprese Pisa, Romano Pucci, punta a creare una rete di protezione e agevolazioni dedicata a chi vive e lavora all’interno della struttura sanitaria. Confartigianato metterà a disposizione l’intera struttura organizzativa e servizi: dall’assistenza previdenziale dell’Inapa alle consulenze fiscali del Caaf (per dichiarazioni dei redditi, successioni e gestione badanti), fino alla tutela della terza età garantita dall’Anap e alle attività sociali dell’Ancos. 🔗 Leggi su Lanazione.it

