La Cantergiani si esalta Lucia è bronzo agli italiani
Partono alla grandissima i campionati italiani indoor che si chiudono oggi ad Ancona: arriva infatti una medaglia di bronzo tutta reggiana, con Lucia Cantergiani della Self Montanari & Gruzza, terza nella gara di eptathlon con 3839 punti, nuovo record provinciale. La Cantergiani si esprime con regolarità, anche se non parte proprio benissimo per una gara in rimonta terminata alle spalle dell'imprendibile azzurra Sveva Gerevini (4449 punti) e di Scilla Benussi (3900), ma davanti a Ilaria Zanella (3806). E' discreto l'8''83 sui 60 a ostacoli, mentre Lucia paga dazio nel salto in alto (suo tallone d'Achille) dove sale a 1,57; ancora discreto il getto del peso con m 9,84, ma a questo punto è quasi in fondo alla classifica.
Atletica leggera: la più quotata è la pesista Giulia Landini. A Modena derby sui 60 ostacoli tra le gemelle Cantergiani. Tredici allievi reggiani agli assolutiIniziano domattina ad Ancona i campionati italiani d’atletica leggera indoor riservati alla categoria allievi, nati cioè negli anni 2009 e 2010.