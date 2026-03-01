La caduta del turbante ecco Il Tempo di oggi | come fate a non abbonarvi?

Oggi Il Tempo apre con la notizia della morte di Khamenei, mentre nelle ultime settimane ha pubblicato interviste a Reza Pahlavi che ha chiesto l'intervento di Trump e a un ex capo dell’antiterrorismo del Mossad che ha parlato di un attacco imminente. La testata si distingue per aver coperto questi eventi con diverse copertine, mantenendo costante attenzione su questioni di rilievo internazionale.

La morte di Khamenei è la notizia del giorno, e Il Tempo può rivendicare le nostre copertine degli ultimi dieci giorni con l'intervista a Reza Pahlavi, l'erede dello Shah che chiedeva a Trump di intervenire, e quella all'ex capo dell'antiterrorismo del Mossad secondo cui l'attacco era imminente.