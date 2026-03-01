Kuurne-Bruxelles-Kuurne sprint di Brennan ma l’Italia c’è | Mozzato secondo Trentin terzo

A Kuurne si è disputata la classica belga con uno sprint vinto dal britannico della Visma, mentre tra gli italiani si sono messi in evidenza Mozzato, arrivato secondo, e Trentin, terzo. La corsa è stata caratterizzata dalla presenza di atleti della Tudor di Fabian, tra cui spiccano i due italiani, che hanno partecipato alla volata conclusiva. La gara ha visto anche la partecipazione di altri corridori di rilievo.

Britannico, 20 anni, Matthew Brennan non aveva mai vinto in Belgio prima di oggi: e la Kuurne-Bruxelles-Kuurne “rischia” di essere il primo successo di una serie lunga, viste le potenzialità dell’atleta della Visma-Lease a Bike. Ma alle sue spalle l’Italia risponde presente: secondo posto per Luca Mozzato e terzo per Matteo Trentin, entrambi della Tudor di Fabian Cancellara che conferma di essere una squadra in grande crescita. “Sono stati bravi”, dice lo il team manager svizzero. Niente da fare invece per Jonathan Milan, che si è staccato a una settantina di chilometri dalla conclusione e non è più rientrato. Per Brennan è il 14° successo da pro’: nessun 2005 come lui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

