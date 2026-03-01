Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 | orari tv percorso e favoriti Milan vs Philipsen la sfida attesa

La Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 si terrà con partenza e arrivo a Kuurne, in Belgio, ed è alla sua 78ª edizione. L’evento è uno dei più importanti nel calendario ciclistico belga, attirando numerosi appassionati e atleti di livello internazionale. La gara prevede un percorso che attraversa varie località, con una sfida tra gli principali favoriti, tra cui un confronto tra due ciclisti noti per le loro capacità sul terreno.

Una delle corse più ambite nel calendario ciclistico del Belgio si rinnova con la sua 78ª edizione, offrendo una sfida tra corridori di alto livello lungo un percorso ricco di emozioni e difficoltà tecniche. La competizione si svolge in un contesto che unisce l'esperienza delle strade storiche con tratti impegnativi di pavé e salite anticipate, mettendo alla prova resistenza, tattica e velocità. Il percorso rimane fedele alla tradizione, con partenza da Kortrijk e un ritorno a Kuurne, coprendo una distanza di circa 195 chilometri. La corsa parte da Kuurne e si sviluppa lungo un tracciato che include cinque settori di pavé e tredici muri, concentrati principalmente nei primi tre quarti della gara.