Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 oggi in tv | orari percorso favoriti Jonathan Milan sfida Philipsen

Oggi in tv si corre la 78ª edizione di Kuurne-Bruxelles-Kuurne, una classica del ciclismo belga. La gara si svolge su un percorso che attraversa le strade del Belgio, con favoriti come Philipsen e Jonathan Milan pronti a sfidarsi. Dopo la vittoria di Van der Poel ieri, gli appassionati seguono con attenzione gli sviluppi della corsa. L’evento si svolge con partenza e arrivo a Kuurne.

Dopo il dominio di ieri timbrato Mathieu van der Poel nel primo antipasto della Campagna del Nord, oggi si prosegue in terra belga con la Kuurne – Brussel – Kuurne giunta alla sua edizione numero 78. Andiamo a scoprire nel dettaglio percorso, favoriti e programma. Dove vedere in tv la Kuurne-Bruxelles-Kuurne? Non ci sarà diretta tv mentre lo streaming sarà visibile su Rai Play Sport 1 e per gli abbonati su Discovery Plus, Eurosport 2, DAZN. OA Sport vi offrirà come sempre la diretta live testuale della corsa per non perdere neanche un aggiornamento. Il percorso della Kuurne-Burxelles-Kuurne rimarca quello dell’edizione precedente, con la classica partenza a Kortrijk (il chilometro 0 sarà posto a Kuurne) ed il ritorno dopo 194,9 chilometri sempre impegnativi. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 in DIRETTA: Jonathan Milan ci provaBuongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Kuurne-Bruxelles-Kuuerne 2026.

LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 in DIRETTA: Jonathan Milan cerca l’impresaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI SARDEGNA DALLE 14.

Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 highlights a sprint-friendly route with tricky pavé and climbs. Favoring a fast finish, but aggressive attacks could disrupt the peloton. Read the full route, favorites, and timings, plus expert analysis at … x.com

