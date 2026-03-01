Kovac | La qualità di livello mondiale di Kimmich è stata semplicemente decisiva

L’allenatore del Borussia Dortmund Niko Kovac ha commentato la partita di sabato, sottolineando come il gol di Joshua Kimmich abbia deciso il risultato del Der Klassiker. Kovac ha evidenziato la qualità di livello mondiale del giocatore del Bayern Monaco, che ha contribuito alla vittoria con un’azione decisiva. La prestazione di Kimmich ha attirato l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori.

L’allenatore del Borussia Dortmund Niko Kovac ha elogiato la prestazione di Joshua Kimmich del Bayern Monaco, che sabato ha segnato il gol della vittoria nel Der Klassiker. Con il punteggio sul 2-2, Kimmich ha superato Gregor Kobel all’87esimo minuto al Signal Iduna Park e ha visto il Bayern portare 11 punti di vantaggio in vetta alla Bundesliga. Segna la fine di una settimana difficile per il Dortmund, che mercoledì è stato eliminato in modo drammatico dalla Champions League dall’Atalanta. Sebbene Kovac ritenesse che la sua squadra avrebbe potuto fare meglio in difesa, ha elogiato gli avversari, e Kimmich in particolare. “Alla fine, la qualità di livello mondiale di Joshua Kimmich è stata semplicemente decisiva”, ha detto Kovac. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

