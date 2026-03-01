Nel match in programma alle 20:45 allo Stadio Olimpico, Teun Koopmeiners affronta per la prima volta da avversario Gian Piero Gasperini in una sfida che suscita attese e voci di mercato. Il confronto tra i due protagonisti si svolge in un contesto di ricordi e tensioni legate alle operazioni di acquisto e vendita dei calciatori. La partita promette di essere un momento di grande interesse per gli appassionati.

Nel posticipo delle 20:45, il rettangolo verde dello Stadio Olimpico farà da teatro a un confronto intriso di nostalgia e tensione di mercato: Teun Koopmeiners sfida per la prima volta da avversario Gian Piero Gasperini. L’attuale tecnico della Roma è l’uomo che, durante il comune sodalizio all’ Atalanta, ha trasformato il centrocampista olandese in un top player di caratura internazionale, innescando quell’asta furibonda che nell’estate 2024 portò il calciatore alla Juventus per la cifra monstre di 58,4 milioni di euro. Il ricordo di quei certificati medici presentati a Zingonia per forzare il trasferimento a Torino è ancora vivido, ma oggi la narrazione sembra aver preso una piega inaspettata: l’allievo, in cerca di una definitiva consacrazione in bianconero, ritrova il maestro che lo ha reso “grande”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Koopmeiners-Gasperini, l’ultimo valzer? Tra nostalgia e mercato

Leggi anche: Koopmeiners, la notte che può cambiare tutto: Roma-Juve tra campo e mercato

Roma, piena sintonia sul mercato tra Gasperini e la società: i dettagli | CMLe ultime in casa Roma dopo il ko rimediato sul campo dell’Udinese: ecco cosa sta succedendo a Trigoria.

Tutti gli aggiornamenti su Koopmeiners Gasperini

Temi più discussi: Roma-Juventus, Gasperini: Koopmeiners? Non è vero che quelli che alleno poi in giro fanno male; Gasperini: Juve palestra incredibile. E su Koopmeiners ribalta il teorema: Non tutti così; Roma-Juventus è la notte di Koopmeiners: un'altra chance da titolare, ritrova Gasperini da avversario dopo gli anni d'oro all'Atalanta; Gasperini grazia Koopmeiners: Non è vero che i miei ex giocatori vadano peggio altrove. Guardate Mancini e Cristante.

Koopmeiners di nuovo con Gasperini? La Roma ci pensa per l'estate, la Juventus fissa il prezzoPer convincere i bianconeri, che nell'estate del 2024 lo hanno pagato poco più di 58 milioni di euro, serve però un'offerta importante: non meno di 30 milioni di euro, questa la cifra fissata dalla ... calciomercato.com

Koopmeiners via dalla Juve? Non solo il Galatasaray, sulle sue tracce anche la Roma: fissato il prezzo per evitare minusvalenzeKoopmeiners vai dalla Juve? Il futuro del centrocampista olandese è in bilico tra la permanenza a Torino e le sirene di Gasperini e del Galatasaray Il futuro di Teun Koopmeiners torna a occupare stabi ... juventusnews24.com

Tuttosport - Koopmeiners strizza l'occhio a Gasperini e alla Roma, ma non solo: cosa può succedere in estate - facebook.com facebook

#Juventus - Resta in bilico il futuro di #Koopmeiners, che domani incrocerà l’estimatore #Gasperini nel big match dell’Olimpico #RomaJuve Il sogno #Tonali, oltre a #Ederson e #Frattesi, nella lista dei bianconeri in caso d’addio dell’olandese @GiokerM x.com