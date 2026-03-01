Konaté si divora il gol da tre punti Parigini incisivo Piccoli è un jolly

Durante la partita, Konaté ha avuto un’occasione clamorosa per segnare un gol da tre punti, ma non è riuscito a realizzarla. Parigini ha mostrato un buon impatto offensivo, mentre Piccoli si è dimostrato un elemento versatile in campo. Cultraro ha mantenuto alta l’attenzione sulle poche occasioni del Livorno, e Zini, originario di Livorno, ha giocato con impegno contro la sua città.

Cultraro 6 Attento sulle rare conclusioni del Livorno. Quando deve giocare con i piedi fa tremare un po’ tutti Zini 6 Contro la squadra della sua città, lui livornese doc ci tiene a fare bella figura. Ed offre una prestazione tutta sostanza. Lotta caparbiamente e si conferma elemento di provata affidabilità. Dalmazzi 6 Dalle sue parti non si passa. Sempre attento nelle chiusure, non si lascia mai sorprendere. Dionisi non si avvicina dalle sue parti ma passa al largo. Pezzola 6 Attento e concentrato stoppa chiunque navighi dalle sue parti. Prestazione convincente. Sta tornando il Pezzola che i tifosi conoscevano. Piccoli 6 Sempre attento sulla corsia di competenza, si fa apprezzare anche in proiezione offensiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Konaté si divora il gol da tre punti. Parigini incisivo, Piccoli è un jolly Lonardo si mangia il gol da tre punti . Stoppa ci mette personalità, Parigini entra beneOrsini 6,5: Subito chiamato in causa, risponde presente con una parata non semplice su corner che stava entrando dritto in porta. Parma-Fiorentina: la sblocca Sorensen, Piccoli di testa si divora il pari. Viola all'assalto finale | Live 1-0Al via la 17ª giornata di campionato: i gialloblù sono quart'ultimi con 14 punti, i viola chiudono la classifica a quota 9. Tutto quello che riguarda Konaté. Argomenti discussi: Konaté si divora il gol da tre punti. Parigini incisivo, Piccoli è un jolly. Konaté si divora il gol da tre punti. Parigini incisivo, Piccoli è un jollyCultraro 6 Attento sulle rare conclusioni del Livorno. Quando deve giocare con i piedi fa tremare un po’ tutti ... ilrestodelcarlino.it Perché il gol di Konaté del Liverpool all’Inter è stato annullato col VAR: regolamento chiaroIl gol di Konaté porta in vantaggio il Liverpool intorno alla mezz'ora, gela San Siro e l'Inter. Ma nell'azione che ha portato il calciatore dei Reds a battere di testa c'è qualcosa che non va, il ... fanpage.it